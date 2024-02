Carvana Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde Carvana von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als äußerst positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche konnte Carvana in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1251,6 Prozent erzielen. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus dieser Branche um -5,99 Prozent, was bedeutet, dass Carvana im Branchenvergleich eine Outperformance von +1257,59 Prozent erreicht hat. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Carvana eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Mit 1256,7 Prozent über dem Durchschnittswert erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Carvana fällt auf, dass der RSI7 aktuell bei 70,14 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,38, was bedeutet, dass Carvana hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Carvana in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Carvana in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Ebenso konnte eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen werden, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Auch hierfür erhält Carvana eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie in dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.