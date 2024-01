Carvana Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carvana-Aktie zeigt einen Wert von 76 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 44,87, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Carvana.

Die Stimmung bezüglich Carvana in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Carvana eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Carvana von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht wird die Carvana-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 31,88 USD, während der Kurs der Aktie (42,78 USD) um +34,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,77 USD, was einer Abweichung von +4,93 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".