Carvana Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Carvana-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 44,53 USD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 88,41 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +98,54 Prozent über dem GD200 und um +43,69 Prozent über dem GD50 liegt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Carvana-Aktie kurzfristig überverkauft ist, basierend auf dem RSI7 von 19,28 Punkten. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat sich die Carvana-Aktie mit einer Rendite von 1066,9 Prozent bzw. 1059,41 Prozent sehr gut entwickelt, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Carvana-Aktie ist neutral, basierend auf den Bewertungen von 1 Gut, 4 Neutral und 2 Schlecht. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 42,83 USD festgelegt, was einer möglichen Performance von -51,55 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Carvana-Aktie von unserer Redaktion eine Gesamtbewertung von "Neutral".