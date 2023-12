Carvana Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten zwei Wochen wurde Carvana von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Unternehmen, kann die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, tragen zu dieser Einschätzung bei.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carvana liegt bei 30,8, was als "Neutral" bewertet wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Carvana in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Carvana in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analyse von 8 Bewertungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Carvana-Aktie 1 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht" Bewertungen erhalten hat, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet, liegen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele geben an, dass die Aktie um -3,44 Prozent fallen könnte, weshalb die Empfehlung "Neutral" lautet.

Zusammenfassend erhält Carvana von den Analysten ein "Neutral"-Rating.