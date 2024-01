Carvana Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Carvana unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Carvana derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die Differenz -3. Aufgrund dieser Situation erhält die Carvana-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Carvana in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt. Daher wird Carvana in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Zudem hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Carvana führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Carvana wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Carvana weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überkauftheit von Carvana an, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für den RSI25 führt. Somit erhält die Aktie von Carvana insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.