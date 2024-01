Carvana Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Carvana zeigt sich gemischt, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es insgesamt fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carvana liegt bei 82,02, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 43,51, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamtbild, das ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Carvana momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,38%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Carvana-Aktie in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für die Carvana-Aktie waren in den letzten zwölf Monaten gemischt, mit 1 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht" Bewertungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate für Carvana vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 38,14 USD, was einem Abwärtspotential von -18,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Carvana somit eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich für Carvana ein "Neutral"-Rating auf Basis dieser Analyse.