Carvana Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Carvana liegt bei 59,65, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,89, was ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carvana ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen waren jedoch besonders viele negative Themen in den Diskussionen präsent, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Carvana derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,42 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,42 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat Carvana in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist auf eine positive Veränderung hin, wodurch Carvana insgesamt als "Gut" eingestuft wird.