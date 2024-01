Carvana Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Carvana war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Carvana daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussion über Carvana wurde eine starke langfristige Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Carvana im vergangenen Jahr eine Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was 1241,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -3,77 Prozent, und Carvana übertrifft diesen Wert um 1255,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Carvana auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen: 1 Gut, 5 Neutral, 2 Schlecht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Carvana, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38,14 USD. Dies impliziert eine Erwartung von -18,62 Prozent, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.