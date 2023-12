Carvana Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Dividendenrendite von Carvana liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 % für den Spezialität Einzelhandel liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Carvana eine starke Aktivität und wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Carvana mit 55,68 USD derzeit +61,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +97,24 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich hat Carvana in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,64 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -16,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +78,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Carvana mit einer Überperformance von 66,15 Prozent über dem Durchschnittswert von -3,51 Prozent.

Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.