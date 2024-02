Carvana Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Carvana eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Carvana von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 39,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carvana. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38,14 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -27,32 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 52,48 USD notierte. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt ergibt die Untersuchung der Analysten eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Carvana mittlerweile auf 36,49 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 52,48 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +43,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 47,76 USD, was einer Distanz von +9,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Carvana daher die Gesamtnote "Gut".

