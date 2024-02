Carvana Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine neutrale Einschätzung für Carvana abgegeben, wobei 1 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 38,14 USD, was einem potenziellen Rückgang um -22,79 Prozent entspricht, was wiederum eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carvana-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 36,92 USD liegt, was einer Differenz von +33,8 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 49,4 USD entspricht. Auf Basis dieser Information wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (48,28 USD) ergibt sich eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird die Carvana-Aktie somit nach einfacher Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Carvana derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialitätseinzelhandel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was eine Gesamtbewertung von "Gut" für Carvana ergibt.