Carvana Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Carvana betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,26 Punkte, was darauf hinweist, dass Carvana derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Carvana weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Carvana daher für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carvana-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 50,62 USD weicht somit um +82,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Carvana-Aktie aufgrund des Schlusskurses von 33,87 USD ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Carvana-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Carvana in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 62,64 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Outperformance von +79,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -16,95 Prozent gefallen sind, sowie eine Überperformance von 67,22 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Carvana-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung durch Analysten ergibt insgesamt eine langfristige Einstufung als "Neutral", basierend auf 1 Gut-, 5 Neutral- und 2 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da aus der jüngsten Zeit 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen vorliegen. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Carvana liegt bei 38,14 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -24,65 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Carvana.