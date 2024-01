Carvana Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse zeigt, dass die Carvana Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,88 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (42,78 USD) um +34,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 40,77 USD, was einer Abweichung von +4,93 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Carvana in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deuten darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carvana wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie deshalb ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Carvana derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,4 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,4 %), was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung der Carvana Aktie in den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass insgesamt eine Einstufung von 1 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen vorliegt. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carvana vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 38,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,84 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Carvana Aktie die Einschätzung "Neutral".