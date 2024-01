Carvana Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carvana-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 76, im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 44,87, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Im Branchenvergleich hat die Carvana-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was 1253,22 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" übertrifft Carvana den Durchschnitt um 1258,65 Prozent und erhält daher insgesamt ein "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, mit fünf positiven und drei negativen Tagen sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Analysten haben die Carvana-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 38,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,84 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.