Carvana Aktie: Was war das denn?

Derzeit schüttet Carvana niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, mit einem Unterschied von 3,42 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Carvana in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für Carvana liegt bei 38,14 USD, was einer möglichen Kursfall von -22,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carvana-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 36,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (49,4 USD) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +33,8 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (48,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Carvana-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.