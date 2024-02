Carvana Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Carvana hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was 1257,56 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat das Unternehmen somit eine deutlich höhere Rendite erzielt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,05 Prozent, und Carvana liegt aktuell 1258,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carvana beträgt derzeit 41 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,62 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Analyse des RSI damit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Carvana in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die positiven Themen bei den Diskussionen der letzten Wochen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der Carvana-Aktie am letzten Handelstag bei 43,45 USD lag, was einem Unterschied von +26,71 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 44,09 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-1,45 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Carvana somit für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.