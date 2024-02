Carvana Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Carvana in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carvana daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Carvana beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung in den sozialen Medien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Carvana in sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carvana daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Langfristig gesehen wird die Carvana-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen 1 positive, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carvana vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38,14 USD, was eine zukünftige Performance von -28,21 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 53,13 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung durch die Redaktion ist daher "Neutral".