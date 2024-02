Carvana Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Carvana deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt. Trotzdem wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Anleger in sozialen Medien bewerten Carvana in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Auch die hauptsächlich positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Carvana anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überverkauft bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel weist Carvana mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 3,44 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.