Carvana Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Kommunikation im Netz und die Meinungen von Analysten haben die Einschätzung der Aktie von Carvana beeinflusst.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität in den letzten Monaten gering war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führte.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine gemischte Meinung zu Carvana geäußert, wobei die langfristige Einstufung als "Neutral" betrachtet wird. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,14 USD, was auf eine erwartete negative Kursentwicklung und somit eine "Schlecht"-Einstufung hinweist.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Carvana in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Outperformance von +1258,12 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Carvana um 1252,61 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die Dividende weist Carvana eine niedrigere Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,4 % auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse der Kommunikation im Netz, die Meinungen der Analysten und der Branchenvergleich, dass die Aktie von Carvana gemischte Bewertungen erhalten hat, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.