Carvana Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz: Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit zugenommen, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Anleger führt und zu einer Bewertung als "Gut". Somit erhält die Carvana-Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 8 Analystenbewertungen für Carvana, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für Carvana, aber aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 38,14 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -18,62 Prozent. Dies führt zu einer Empfehlung als "Schlecht". Somit erhält Carvana eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Carvana eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch weitgehend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Carvana eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Carvana derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3.36%. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt -3, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.