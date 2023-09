Carvana-Aktie mit Schwung über 50 Dollar

Liebe Anleger,

In der zurückliegenden Handelswoche konnte die Techaktien-Masterclass Watchlist-Aktie Carvana abermals über 10% zulegen. Inzwischen notiert das Papier des Online-Autoverkäufers bei über 50 Dollar und damit zugleich mehr als doppelt so hoch wie seit Aufnahme auf unsere Beobachtungsliste. Angesichts der starken Performance stellt sich der ein oder andere Leser vielleicht die Frage, ob man nicht so langsam den Einstieg wagen sollte.

Dies ist aus Sicht Ihres Teams von Techaktien Masterclass noch nicht zu empfehlen. Sicher ist es ärgerlich, wenn man einer steigenden Aktie hinterherschaut. Doch bedenken Sie warum Carvana es nicht direkt ins Depot schaffte. Die Watchlist-Aufnahme folgte im Zuge der Geschäftsergebnisse, die eine Aufwärtsentwicklung zeigten. Doch gab das Team Ihnen zu bedenken, dass die...