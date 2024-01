Carvana Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI-Wert für Carvana beträgt 83,62, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 37,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carvana-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses hat Carvana in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 1241 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,35 Prozent aufweist, liegt Carvana mit 1254,95 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Carvana derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.