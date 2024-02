Carvana Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Carvana wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit unterschiedlichen Einstufungen versehen. Dabei gab es eine gute, fünf neutrale und zwei schlechte Bewertungen. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für das langfristige Potenzial der Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carvana. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,14 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 57,62 USD eine erwartete Kursentwicklung von -33,8 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation hat sich die positive Stimmung für Carvana in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Carvana-Aktie überverkauft ist, daher erhält sie eine gute Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI mit gut bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt Carvana mit einer Dividende von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel von 3,44 %. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet.