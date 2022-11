Carvana Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Kurs der Aktie Carvana steht am 29.11.2022, 02:42 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 7.97 USD. Der Titel wird der Branche "Automobilhandel" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Carvana einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Carvana jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Carvana wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 8 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Carvana liegt im Mittel wiederum bei 172,93 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,97 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2069,74 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Carvana insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Carvana von 7,97 USD ist mit -84,72 Prozent Entfernung vom GD200 (52,16 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,69 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -52,25 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Carvana-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Carvana auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Carvana sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.