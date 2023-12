Carvana Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Carvana liegt bei 30,8, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für Carvana bei 40 liegt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Carvana derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 27,4 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 39,5 USD liegt, was einer Abweichung von +44,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 33,47 USD führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Carvana von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine insgesamt positive Stimmung schließen.

Allerdings zeigt die Bewertung der Aktivität im Netz und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität wird als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, während die geringe Rate der Stimmungsänderung zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für Carvana in diesem Punkt.