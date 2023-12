Carvana Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne eine klare Tendenz in Richtung positiv oder negativ zu zeigen. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen verstärkt negativ über das Unternehmen Carvana diskutiert. Als Ergebnis dieser Diskussion bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Carvana beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 % im "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser Differenz von 3,4 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 5 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Carvana. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38,14 USD, was einem Rückgang von -30,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,74 USD) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Carvana in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie von Carvana insgesamt als "Neutral" bewertet.