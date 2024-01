Carvana Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Bei der Analyse von Carvana wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Carvana liegt aktuell bei 72,23 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI7 ist Carvana hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Carvana-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im vergangenen Jahr ergaben sich für Carvana aus Analysteneinschätzungen 1 positive, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenmeinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,14 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 48,87 USD eine mögliche negative Kursentwicklung um -21,95 Prozent signalisiert. Daher erhält die Carvana-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carvana ist insgesamt besonders negativ. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt jedoch, dass in dieser Zeit vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was insgesamt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Carvana von 48,87 USD eine Entfernung von +61,07 Prozent vom GD200 (30,34 USD) auf, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 38,07 USD, was einer positiven Kursentwicklung von +28,37 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Carvana-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.