Carvana Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carvana heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,23 Punkten und zeigt an, dass Carvana weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Carvana überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Carvana-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer Dividende von 0 % ist Carvana im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,39 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,39 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben Carvana auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den vergangenen zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem negative Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht" erhält.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Carvana festgestellt werden. Da auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert wurde, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst erhält Carvana daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.