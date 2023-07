Carvana-Aktie: Grundlos in den Wahnsinn getrieben!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

es ist nicht alltäglich, dass eine Aktie einen beeindruckenden Kursanstieg verzeichnet. Genau das geschah jedoch im Juni dieses Jahres mit den Papieren von Carvana – innerhalb weniger Stunden kletterten sie auf 26,09 Dollar und erreichten damit ein Tagesplus von fast 70 Prozent. Seitdem hat die Aktie des amerikanischen E-Commerce Unternehmens für gebrauchte Autos konsequent weiter zugelegt und diesen eindruckvollen Anstieg am Mittwoch in New York erneut wiederholt: Die Papiere stiegen um rund 50 Prozent auf fast 57 Dollar an.

Carvana übertrumpft erwartete Prognosen

Am achten Juni gab Carvana bekannt, dass es für das zweite Quartal 2023 aufgrund geringerer Kosten ein angepasstes positives operatives Ergebnis von mehr als etwa $50 Millionen (Mio.) erwarte. Diese Ankündigung...