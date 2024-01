Carvana Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Bei Carvana ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel mit 0 % niedriger einzustufen. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 3,39 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Carvana verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 1251,6 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 1251,59 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -5 Prozent, wobei Carvana aktuell um 1256,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Carvana haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird durch eine abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sowie negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild deutlich. Insgesamt wird Carvana daher für dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Carvana liegt aktuell bei 52,23 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Carvana überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen erhält das Carvana-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.