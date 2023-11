Carvana Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Carvana, ein Unternehmen aus der Spezialität Einzelhandel-Branche, konnte in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 62,64 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,37 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +71 Prozent für Carvana gegenüber der Branche. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Carvana mit einer Rendite von 60,76 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von 1,88 Prozent punkten. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Carvana in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carvana-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,44 USD, während der aktuelle Kurs (31,68 USD) um +35,15 Prozent darüber liegt. Im vergangenen 50-Tage-Zeitraum lag der gleitende Durchschnittskurs bei 41,62 USD, was einer Abweichung von -23,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch die Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Carvana zeigte eine hohe Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb dagegen gering und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für Carvana.

Die Einschätzung der Stimmung um Carvana basiert auch auf den Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. Hierbei wurden überwiegend negative Meinungen festgestellt. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Fazit: Carvana erhält "Gut"-Rating in Branchenvergleich und insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Der Aktienkurs liegt über dem gleitenden Durchschnittskurs, während das Sentiment der Anleger gemischt ist.