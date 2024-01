Carvana Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Für Carvana liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 38,14 USD. Dies würde einem möglichen Kursrückgang um -8,75 Prozent entsprechen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Carvana-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,43 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Carvana hier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Carvana-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte Carvana eine Performance von 1251,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,26 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +1260,86 Prozent für Carvana. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Carvana mit 1256 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Carvana derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Carvana-Aktie, die von Analysten und Branchenvergleichen abhängt.