Quantum Hi-Tech Biological Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analyse von Chempartner Pharmatech zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 % in der Biotechnologiebranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Chempartner Pharmatech als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chempartner Pharmatech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,46 und ein Wert für den RSI25 von 42,35, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungsanalyse und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass sich die Stimmung für Chempartner Pharmatech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugeschrieben.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Chempartner Pharmatech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,49 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um 2,72 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -23,2 % im Branchenvergleich für Chempartner Pharmatech. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,21 %, wobei Chempartner Pharmatech um 20,27 % unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.