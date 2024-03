Carvana Aktie: Da braut sich was zusammen!

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu Carvana in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Carvana beträgt derzeit 26,7 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird sie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,47 an, dass Carvana überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Carvana insgesamt als "Neutral", da es eine Kaufempfehlung, vier neutrale Empfehlungen und zwei negative Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42,83 USD, was einer negativen Entwicklung von -49,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Carvana nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein recht negatives Bild für die Aktie von Carvana, sowohl im Hinblick auf die Stimmung der Anleger als auch auf die technischen und analytischen Einschätzungen.