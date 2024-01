Carvana Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analysten ihre Bewertungen zur Carvana-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carvana. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 38,14 USD, was einem Abwärtspotential von -18,39 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Carvana beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Carvana liegt bei 82,02, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 43,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Carvana-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 31,51 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 46,74 USD, was einer Abweichung von +48,33 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,08 USD liegt mit einer Abweichung von +16,62 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carvana somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

