Carvana Aktie: Beeindruckendes Umsatzwachstum trotz erwartetem Quartalsrückgang

Carvana wurde 2012 gegründet und ist ein Online-Autohändler, der sich auf den Verkauf gebrauchter Autos spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht es Kunden, Autos online zu kaufen und sich dann liefern zu lassen oder sie an einem der Carvana-Automaten abzuholen. Der innovative Ansatz von Carvana hat in den letzten Jahren viele Kunden angezogen und das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Branche gemacht.

In den letzten Jahren konnte Carvana ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnen. Im Jahr 2021 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 3,08 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Nettogewinn stieg im gleichen Zeitraum um 223 Prozent auf 224 Millionen Euro.

Die Carvana Aktie hat auch eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist...