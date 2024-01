Carvana Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Carvana-Aktie erhält positive Bewertungen von Anlegern und Analysten

Die Carvana-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", so die Einschätzung der Redaktion.

Von Analysten wird die Aktie der Carvana auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen 1 Bewertung als "Gut", 5 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" vor. Es wurden keine Analystenupdates zu Carvana aus dem letzten Monat gemeldet. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 38,14 USD, was einer Erwartung in Höhe von -15,09 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Carvana-Aktie mit einem Kurs von 44,92 USD derzeit +7,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 sich auf +37,96 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Carvana-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was 1254,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,86 Prozent, während Carvana aktuell 1259,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.