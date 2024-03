Carvana Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Carvana-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carvana. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 42,83 USD, was einem Abwärtspotenzial von -50,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carvana eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Carvana-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1066,9 Prozent erzielt, was 1068,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 6,96 Prozent, und Carvana liegt aktuell 1059,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carvana-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 44,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 85,94 USD liegt, was einer Abweichung von +94,61 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 60,68 USD über dem letzten Schlusskurs von 85,94 USD, was einer Abweichung von +41,63 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Carvana-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.