Carvana Aktie: Alles völlig egal!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was auch neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung wurde bei Carvana eine starke Aktivität gemessen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Carvana liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 83,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Carvana überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Carvana-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten schätzen die Aktie von Carvana auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 5 Neutral, 2 Schlecht. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 38,14 USD, was einer Erwartung von -18,62 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Carvana eingestellt. Es gab insgesamt drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Carvana daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Carvana von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.