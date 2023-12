Carvana Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Für Carvana wurde eine hohe Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell wird die Carvana mit einem RSI-Wert von 3,94 als überverkauft eingestuft. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 20, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einschätzung des RSI als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Carvana in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,64 Prozent, was eine Outperformance von +78,73 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche darstellt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Carvana um 66,15 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs der Carvana mit 55,68 USD aktuell +61,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und +97,24 Prozent über dem GD200. Dadurch wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.