Carvana Aktie: Alles nach Plan!

Die Carvana ist charttechnisch gesehen gut positioniert, da der Kurs von 52,94 USD derzeit um +40,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +75,71 Prozent im positiven Bereich.

Jedoch ist die Dividende von Carvana mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,37 %) niedriger einzustufen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Carvana mit 1251,6 Prozent deutlich besser abgeschnitten als andere Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -4,42 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat Carvana mit einer Rendite von 0,07 Prozent deutlich besser abgeschnitten.

Analysten bewerten die Aktie von Carvana langfristig als "Neutral", da von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive, 5 eine neutrale und 2 eine negative Bewertung abgegeben haben. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 38,14 USD, was einer Erwartung von -27,95 Prozent entspricht.

Basierend auf den Analystenschätzungen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Carvana.