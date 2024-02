Carvana-Aktie +32%: Eine Spielwiese für Spekulanten

Die Carvana-Aktie (WKN: A2DPW1) zündete am Freitag ein wahres Kursfeuerwerk und sprang um über +32% in die Höhe. Das Börsen-Comeback der US-Gebrauchtwagenbörse ist absolut beeindruckend. In den letzten zwölf Monaten versiebenfachte sich der Kurs annähernd. Was steckt hinter der Mega-Performance der Carvana-Aktie?