Cartier-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Cartier liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,5, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite bei Cartier derzeit bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau zu einem geringeren Ertrag von 3,55 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht".

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Cartier-Aktie die Einschätzung "gut". Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auch das Kursziel der Analysten ist mit 0,3 CAD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 233,33 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Aktie daher mit "gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung der Stimmungslage in Bezug auf die Aktie von Cartier in den vergangenen vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Cartier auf Basis der technischen Analyse, Dividendenrendite, Analystenmeinungen und der Stimmung in den sozialen Medien.