HPQ Silicon Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Hpq Silicon weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividende von 0 % auf, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte beträgt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Reaktionen, wobei überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Trotzdem gab es in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um Hpq Silicon, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsaktivität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war. Insgesamt erhält Hpq Silicon daher eine Bewertung von "Gut".