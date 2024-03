Cartier Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Cartier liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Cartier-Aktie abgegeben, davon waren 1 Bewertung "Gut" und 0 "Schlecht". Somit erhält die Cartier-Aktie ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 0,3 CAD, was ein Aufwärtspotential von 233,33 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,09 CAD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass Cartier eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cartier im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,64 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.