Cartier Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Cartier wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" bewertet. Mit einer Rendite von -10,53 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Cartier um mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Ebenso übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche um 2,11 Prozent, die bei -12,64 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cartier-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,08 CAD liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -20 Prozent. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD (basierend auf den letzten 50 Handelstagen) unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -11,11 Prozent. Auf Basis dieser Werte erhält die Cartier-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cartier besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt zwei Tagen eine neutrale Einstellung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Cartier-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, die als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel von 1 Analysten liegt bei 0,3 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 275 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Zusammenfassend erhält Cartier in der Gesamtanalyse ein "Gut"-Rating basierend auf der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Analysteneinschätzung.