Cartier Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cartier diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Cartier, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cartier-Aktie liegt aktuell bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cartier-Aktie aktuell bei 0,09 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der vergleichsweise niedrige GD50 von 0,09 CAD führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysten bewerten die Cartier-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotenzial von 275 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cartier also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.