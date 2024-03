Cartica Acquisition Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cartica Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit in Relation zueinander. Für Cartica Acquisition wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Cartica Acquisition-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cartica Acquisition-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Cartica Acquisition-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Cartica Acquisition-Aktie zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cartica Acquisition, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cartica Acquisition, gemessen anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet, führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung sowie des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung für die Aktie von Cartica Acquisition.