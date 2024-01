Cartica Acquisition Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Cartica Acquisition Corp":

Die Cartica Acquisition wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,7 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (10,92 USD) um +2,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,85 USD weist eine Abweichung von +0,65 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Cartica Acquisition ebenfalls als neutral betrachtet. Der RSI7 beträgt 12,5 und der RSI25 liegt bei 29,41, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Cartica Acquisition festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cartica Acquisition in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.