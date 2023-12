Carter's Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Das US-amerikanische Unternehmen Carter's wird aktuell an der Börse gehandelt und weist interessante Kennzahlen auf. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 62,22) ist dies deutlich unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Carter's daher als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carter's-Aktie bei 73,84 USD liegt, was einer Entfernung von +6,41 Prozent vom GD200 (69,39 USD) entspricht. Dies wird charttechnisch als ein positives Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 68,63 USD deutlich über dem aktuellen Kurs. Auch hier wird ein positives Signal erkannt, da der Abstand +7,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carter's-Aktie sowohl aus 50 und 200 Tagen als Grundlage als positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,56 Prozent. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 607,37 Prozent ist dies jedoch deutlich niedriger und wird daher negativ bewertet.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz im Netz wird Carter's insgesamt positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten erhöht, was als positiv angesehen wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Carter's aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, technisch positive Signale aufweist, jedoch bei der Dividendenrendite Schwächen zeigt. Das Sentiment und der Buzz im Netz sind überwiegend positiv.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Carter's-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Carter's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Carter's-Analyse.

Carter's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...